Coronavirus: Collaboratori parlamentari, taglio indennità a scapito nostro**

Ecco l'ospedale da campo costruito a Central Park a New York

New York, 30 mar. (askanews) - L'ong americana Samaritan's Purse, la stessa che ha allestito un ospedale da campo a Cremona, ha costruito in una notte un ospedale da campo a Central Park a New York per far fronte ai contagi da Covid-19 nella metropoli americana. Un sito sorto sul manto erboso dell'area di gioco di East Meadow ed equipaggiato con strumenti e personale per accogliere i malati di ...