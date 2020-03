Coronavirus, sanzionate oltre 6600 persone in un giorno

I grandi chef on line in Acadèmia, la Masterclass della cucina

Milano, 30 mar. (askanews) - Grandi chef on line per insegnare e intrattenere. Nasce Acadèmia, la prima piattaforma di e-learning che vede in cattedra insieme i grandi maestri della cucina internazionale che non solo vogliono insegnare, ma proporre contenuti anche di intrattenimento, a partire dalla cucina. Acadèmia presenta oltre 90 lezioni video dal tono informale e coinvolgente. I contenuti ...