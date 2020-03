Coronavirus: Burioni, 'per dopo emergenza servono mascherine e test'

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - "Stanno calando gli accessi ai pronto soccorso e questo è un segno importante. Ci stiamo avviando verso il giorno in cui usciremo di casa, anche se non tutti e non fra dieci giorni. Ma quel giorno tutti dovremo portare una mascherina e quindi devono esserci. E una mascherina ogni quattro ore". Lo ha detto il virologo Roberto Burioni, ospite di Che tempo che fa. Inoltre "dobbiamo metterci in condizione di fare i test, non solo per dimostrare la presenza del virus, ma anche per vedere quante persone hanno contratto questa malattia".