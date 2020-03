Coronavirus: Marattin (Iv), 'discutere se spendere diversamente fondi cuneo fiscale'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - ”Qualche giorno fa avevamo chiesto se valesse ancora la pena spendere 3 miliardi per il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, e non convenisse piuttosto rimandare quell’intervento (già finanziato) al 1 gennaio e utilizzare quelle risorse per tutelare categorie meno protette. Notiamo che Matteo Orfini, autorevole dirigente del Pd, ha lo stesso dubbio. Rinnoviamo allora la richiesta che il Parlamento possa discutere e decidere, essendo cambiate le condizioni, se non sia meglio spendere in altro modo, e subito, quei 3 miliardi”. Lo afferma Luigi Marattin, vicecapogruppo di Italia viva alla Camera.