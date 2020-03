Coronavirus: Tajani, 'pochi 400 milioni, serve liquidità'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Ieri Conte ha anticipato che ci saranno 400 milioni aggiuntivi da destinare ai Comuni per fronteggiare casi di difficoltà economica, è un fatto positivo ma non è positivo che ci siano soltanto 400 milioni. Non è polemica, noi pensiamo che il problema fondamentale sia quello della liquidità da inserire nel mercato". Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, durante una diretta Facebook.

"La Bce -ha aggiunto- deve acquistare i nostri titoli di Stato, ha riserve più ampie e può fare di più. Questa operazione la Bce la può fare senza dover consultare gli Stati. Non possiamo aspettare altri 11 giorni. In Italia serve un piano strategico di almeno 100 miliardi di euro, domani sera o martedì incontreremo Conte e gli proporremo questo piano. Da parte nostra c'è voglia di costruire e proposte concrete. Questa è la stagione non del rigore ma dell'aumento del debito, la posizione di Draghi è condivisibile. Le banche garantite dallo Stato devono anticipare più soldi possibili, la Pa deve pagare tutti i debiti pregressi con le imprese e bisogna sostenere le partite Iva. Bisogna abbattere tutti gli ostacoli burocratici, gli italiani e le imprese hanno bisogno di liquidità. Non si può aspettare un mese per pagare la cassa integrazione, dobbiamo impedire che le persone con problemi economici finiscano nelle mani di usurai o della malavita. Serve un'azione forte di immissione di denaro contante nel mercato italiano".