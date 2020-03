Coronavirus: M5S-Pd, 'comunità bresciana non può più attendere'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “E' noto a tutti come la comunità bresciana sia in primissima linea nell'affrontare la pandemia di coronavirus e stia pagando un prezzo altissimo. I nostri medici e infermieri lavorano in condizioni estreme e sono al limite: devono essere supportati con forze fresche il prima possibile. Oggi dall'Albania sono giunti 30 operatori sanitari: un aiuto importantissimo e un grande gesto da un popolo amico. Ma sappiamo che non basta. Il ministro Boccia ha annunciato per la Lombardia l’arrivo di ulteriori 100 infermieri e 40 medici volontari, questi ultimi già nei prossimi giorni. Ci aspettiamo che almeno 20 dei medici in arrivo siano destinati alle strutture sanitarie bresciane". Lo chiedono i parlamentari bresciani di M5S e Pd.

"Non vogliamo che sia penalizzato nessuno, ma il prezzo che sta pagando la comunità bresciana -ricordano- è tra i più elevati in Italia e non possiamo più attendere".