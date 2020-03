Coronavirus: Fontana a Boccia, 'governo ha sottovalutato e Lombardia ha reagito subito'

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - "Invito il ministro Boccia a fare il ragionamento inverso. Quale sarebbe la situazione nel Paese se le Regioni non avessero fatto fronte alla emergenza anche nella fase della sottovalutazione del rischio che ha attanagliato il governo per giorni e giorni? Basti pensare che in Lombardia abbiamo attivato quasi mille terapie intensive da destinare all'emergenza e stiamo lavorando a tutto campo anche per ciò che riguarda le altre necessità. Come ad esempio il reperimento di mascherine e di ventilatori". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, replicando alle affermazioni del ministro Francesco Boccia sul ruolo delle Regioni.

"Mi fermo qui perché in questo momento le energie vanno concentrate in altre più gravi direzioni. Trovo comunque avventate e inopportune, soprattutto per quanto riguarda la Lombardia, le affermazioni del ministro Boccia", conclude Fontana.