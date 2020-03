Coronavirus: Toccafondi (Iv), 'difendere esame maturità'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "L’esame di Stato va difeso a tutti i costi, sia quello di quinta superiore che quello di terza media". Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera.

"Non per difendere un totem - spiega - ma perché rappresenta un passaggio educativo e formativo della scuola. Se tutti continuiamo a chiamare 'maturità' l'esame delle superiori è perché rappresenta un momento cruciale nella crescita dei nostri ragazzi. E l’esame di terza media è altrettanto importante, anche in considerazione del fatto che non si fa più l’esame alla fine della quinta primaria. Diranno i medici, in base alla situazione sanitaria, quanto spazio di riapertura ci sarà. Ma prepariamoci già adesso a come organizzare le prove, anche ragionando di modalità più semplificate, come introdurre la valutazione di un project work sul quale i ragazzi potrebbero essere impegnati da subito, dedicando alla sua preparazione parte delle attività didattiche a distanza".

"Preoccupiamoci in ogni caso di dire a tutti i ragazzi e alle loro famiglie parole di chiarezza. Non possono scoprire a fine maggio le modalità dell’esame finale, se quelle tradizionali non saranno purtroppo possibili", conclude.