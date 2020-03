Coronavirus: primo caso a Monreale, Intravaia 'no a caccia all'untore'

Palermo, 28 mar. (Adnkronos) - "Non c'è nessuna necessità, né utilità, nella ricerca dell'untore". È quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, in merito alla notizia del primo caso di coronavirus registrato nel territorio monrealese. "Il soggetto - ha continuato Intravaia--risultato positivo è rispettoso delle regole, sta seguendo il protocollo e si trova in quarantena obbligatoria a casa. Il sindaco Arcidiacono e le autorità hanno saldamente in mano il controllo della situazione. Non dimentichiamo che il territorio di Monreale è molto vasto e, ad oggi, non c'è alcun rischio di contagio a macchia d'olio. Questo è il momento di mantenere la calma, la responsabilità e la lucidità, attenendoci tutti al rispetto scrupoloso delle regole, rimanendo a casa se non ci sono motivi di lavoro o necessità primarie per uscire. Inoltre, ricordiamo che trattandosi di dati sensibili alle autorità non è consentito fornire alcuna indicazione in merito all'identità della persona positiva, nel rispetto della legge e di un soggetto che sta vivendo un momento sicuramente difficile".