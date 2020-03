Coronavirus: De Petris, 'allargare subito reddito cittadinanza'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - E' fondamentale e urgentissimo allargare subito il reddito di cittadinanza e organizzarsi per erogarlo immediatamente. C'è una parte di popolazione che non è coperta in alcun modo dal welfare e ce ne è un'altra che non può aspettare i tempi della burocrazia. La platea del reddito va dunque estesa e l'erogazione assicurata già nelle prossime settimane”. Lo dice la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto.

“Per moltissime persone rimaste senza reddito in seguito alle restrizioni rese necessarie dalla necessità di frenare il contagio la povertà è già un'emergenza assoluta. Intervenire con la massima celerità non è solo un dovere morale. E' anche fondamentale per garantire quella coesione sociale senza la quale non vinceremo neppure la guerra contro il contagio. Lo ha capito e ci ha ammonito a muoverci subito, con la sua altissima autorità morale, papa Francesco. Ora sta alla politica affrontare per tempo questa gravissima emergenza prima che la situazione degeneri, la fiducia nello Stato vacilli, la criminalità se ne avvantaggi e la stessa reazione della cittadinanza al virus diventi più debole”, conclude la presidente De Petris.