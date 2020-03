Coronavirus: p.Chigi, 'governo unito su dossier Ue, sfida epocale richiede sforzo straordinario'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Il Presidente del Consiglio con il Ministro Gualtieri e l’intera compagine di governo sono in totale sintonia sui dossier europei e sulla linea adottata dal governo italiano nell’ultimo Consiglio europeo". Lo sottolineano fonti di palazzo Chigi.

"L’Ue ha davanti a sé una sfida epocale, e di conseguenza – è la posizione unitaria del governo – bisogna porre in essere uno sforzo straordinario, sia in campo economico sia in campo sanitario, per affrontare e superare al più presto questa fase emergenziale. Pertanto, precisano fonti di palazzo Chigi, le ricostruzioni apparse su alcuni quotidiani che riferiscono di attriti e divergenze nella maggioranza -si conclude- sono completamente prive di ogni fondamento".