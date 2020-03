Maltempo: Coldiretti Sicilia, 'ingenti danni in aziende serricole nel ragusano'

IL VIDEO

Emergenza Coronavirus, due studentesse di Siena bloccate in Honduras: il sindaco in contatto con la Farnesina

Due studentesse di Siena appena maggiorenni sono bloccate in Honduras, dove si trovavano da alcuni mesi per ragioni di studio, per l'emergenza Coronavirus. Ne ha parlato il sindaco Luigi De Mossi nel corso del consueto aggiornamento. Le due ragazzine fanno parte di un gruppo di una trentina di studenti di tutta Italia che sta trascorrendo un anno in Honduras. Adesso anche nel paese dell'America ...