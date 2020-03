Coronvirus: Bruno Bossio, 'serve smart working per Parlamento'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Il Parlamento attivi subito modalità straordinarie di lavoro agile per permettere massima operatività e sicurezza alla nostra istituzione". Ad affermarlo è la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio.

"Assieme a molti colleghi, abbiamo sottoscritto l'appello 'Parlamento agile' affinché Camera e Senato possano, durante le emergenze come questa e quando il voto non sia segreto, agire, per chi è impossibilitato, anche da remoto, continuando a lavorare in maniera performante proprio come sta facendo il Governo con i suoi decreti, e vigilando su di essi. Riunirsi solo in presenza fisica ed in regime di contingentamento - prosegue la deputata- non è sostenibile, perché esclude molti colleghi e lede il principio di rappresentanza popolare".