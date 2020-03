Coronavirus: Comune di Pozzallo, 'fondo di solidarietà per famiglie in difficoltà'

Palermo, 27 mar. (Adnkronos) - Sarà operativo da lunedì il Fondo di solidarietà promosso dall'Amministrazione comunale di Pozzallo (Ragusa) in collaborazione con la Caritas cittadina. Stamattina al Palazzo di Città si è tenuta una riunione presieduta dall'assessore Alessandra Azzarelli cui hanno partecipato le operatrici dei servizi sociali e della Protezione civile comunale e i rappresentanti della Caritas. Durante il vertice sono state messe a punto le modalità per attuare gli interventi a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell'emergenza Covid-19. Al servizio si potrà accedere per via telefonica chiamando esclusivamente l’ufficio dei Servizi sociali del Comune, dalle 9 alle 12 a partire da lunedì 30 marzo.