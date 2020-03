Coronavirus: Fratoianni, 'Ue faccia sua parte adesso'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "C’è bisogno di liquidità e ce n’è bisogno adesso: è necessario per chi oggi ha il problema di come andare avanti, di come fare la spesa, perché ha perso reddito, salario, per chi è costretto a pagare un affitto anche se la sua attività è chiusa per legge". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.

“L’Italia ha bisogno di liquidità, ed è necessario - prosegue l’esponente di Leu - che l’Europa faccia la sua parte. Serve non soltanto sbloccare risorse da parte della Bce.”

“È necessario che vengano emessi i coronabond - conclude Fratoianni - strumenti che garantiscano a livello europeo e collettivamente il debito che verrà creato nell’affrontare questa drammatica crisi”.