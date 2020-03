Coronavirus: Panucci (Confindustria), 'miopia e ottusità, Ue batta un colpo'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Io penso che l’Europa debba battere un colpo e debba batterlo molto forte. molto primi dei 14 giorni che si sono presi". Così a 'Skytg24' è il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci. "Siamo in un'economia di guerra però ahimè la non di ieri del Consiglio europeo non riflette la necessità di agire come se fossimo per davvero in una situazione di guerra. E di fronte a noi abbiamo una doppia guerra: contro il virus e contro la recessione che purtroppo seguirà e questo è un dato certo", sottolinea. Per Panucci "il fatto di voler utilizzare gli strumenti convenzionali in una situazione che di convenzionale non ha nulla e che è straordinaria e drammatica nei suoi effetti sulla salute dei cittadini e sull’economia mostra una grande miopia e una grande ottusità": "14 giorni sono stroppi in una situazione che va affrontata subito".