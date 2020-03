Coronavirus: Gori, 'a Bergamo rappresentazione emergenza non è reale'

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - "A Bergamo dall’1 al 24 di marzo sono decedute 446 persone residenti in città, nei dieci anni precedenti mediamente nello stesso periodo erano state 98. Vuol dire che si è moltiplicato per quattro volte e mezzo il numero dei morti in questo periodo. Di 348 in più della media solo 136 sono stati indicati ufficialmente come vittime di Coronavirus, perché solo quei 136 avevano in precedenza avuto il tampone, quindi erano stati diagnosticati correttamente. Tutti gli altri non hanno avuto il tampone, né prima né dopo il loro decesso". Lo ha detto a Sky TG24 il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

"Quindi secondo me abbiamo una rappresentazione dell’emergenza che non è reale: è molto peggio e lo vediamo nel numero delle salme che abbiamo salutato l’altro ieri nella chiesa del cimitero e nel numero delle urne cinerarie che sono tornate dalla cremazione in altre città", ha concluso.