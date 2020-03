Coronavirus: Fico convoca giunta regolamento su proseguo lavori

L'ospedale Covid-4 di Roma al Policlinico Tor Vergata

(Agenzia Vista) Roma, 27 marzo 2020 L'ospedale Covid-4 di Roma al Policlinico Tor Vergata Il Policlinico di Tor Vergata è diventato "Covid Hospital" in quanto dotato sia delle Terapie Intensive che delle Malattie Infettive. Per questo sono state attivate le tende pre-triage della Protezione Civile e separati gli accessi tra pazienti sospetti Covid e non. Saranno messi a disposizione 200 posti ...