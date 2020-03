Coronavirus: Amendola, 'addio Ue? per andare dove? nessuno regge da solo'

Roma, 27 mar. Adnkronos) - "Leggo in queste ore dichiarazioni in cui si dice 'meglio salutare l'Europa'.... Io mi chiedo: per andare dove? Io vedo l'Europa come un'alleanza per mutualizzare i rischi. Noi non abbiamo chiesto aiuto sul debito pubblico italiano, abbiamo detto che di fronte a una recessione dell'economia, nessuno ce la fa da solo, nessuno regge da solo". Lo dice il ministro delle politiche Ue, Enzo Amendola, a Rainews24.