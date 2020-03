La Fondazione Bracco porta la cultura nelle case degli italiani

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Chiuse le esposizioni permanenti e temporanee, chiusi i teatri e i musei, e con il diktat di rimanere a casa per bloccare l’epidemia di Covid-19, gli Italiani hanno fame di un’offerta culturale online. Fondazione Bracco, l’istituzione creata dieci anni fa da Diana Bracco, che ha tra i suoi obiettivi proprio la diffusione della cultura, sperimenta nuovi format comunicativi, offrendo proposte fruibili sul proprio ecosistema digitale, dal sito web ai canali social (Facebook, Instagram, e Twitter). Si comincia con la musica: ogni settimana il pubblico può seguire gratuitamente il ciclo di conferenze sul mondo dell’opera e del balletto condotto dal maestro Fabio Sartorelli, docente al Conservatorio di Milano e all’Accademia Teatro alla Scala. Le lezioni sono pubblicate tutti i martedì alle 18.00 sui canali digitali di Fondazione Bracco a partire dal sito, qui la notizia dedicata.

Sono già disponibili la Presentazione della rubrica musicale, in cui il maestro Sartorelli offre anche un prezioso consiglio di lettura per questi tempi di isolamento, e le conferenze su “La bohème” di Giacomo Puccini e su “W.A. Mozart - Le nozze di Figaro e la ricerca della felicità". Martedì 31 marzo sarà la volta di “Giuseppe Verdi: uomo di teatro e imprenditore di se stesso". Le lezioni di Sartorelli sono state registrate presso il Teatrino di Palazzo Visconti, sede della Fondazione, nell’ambito del ciclo “Fondazione Bracco incontra”, che ha avvicinato un pubblico non specialistico al mondo della musica classica, promuovendone il valore universale.

Questa rubrica è parte dell’iniziativa #fBacasatua, il palinsesto multidisciplinare pensato per portare, attraverso la ricca mediateca della Fondazione, cultura, musica, arte e scienza nelle case di tutti. Tra i prossimi contenuti in programma: la rubrica #arte e scienza, prevista ogni mercoledì, presenta pillole su artisti senza tempo come Caravaggio e Leonardo ed exhibit scientifiche in collaborazione con Google Arts and Culture, la rubrica #mostre ogni giovedì offre visite virtuali a esposizioni fotografiche realizzate con artisti di fama e importanti scuole d’arte. Per saperne di più: http://www.fondazionebracco.com/it/news-ed-eventi/news/7447-dalla-mediateca-di-fondazione-bracco-cultura-musica-arte-e-scienza-per-tutti