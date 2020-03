Coronavirus: giovane positivo al Covid autorizzato a viaggiare da Dublino a Palermo

Palermo, 27 mar. (Adnkronos) - Da Dublino a Palermo, con scalo a Roma, nonostante in Irlanda fosse risultato positivo al coronavirus. E' accaduto a un ragazzo palermitano, aspirante steward, atterrato ieri sera allo scalo 'Falcone e Borsellino di Palermo. Il giovane era stato trovato positivo al coronavirus mentre si trovava in Irlanda per un corso di assistenti di volo. Dopo un isolamento di 15 giorni, il ragazzo sarebbe stato autorizzato dalle autorità di Dublino a prendere il volo per l'Italia, nonostante non avesse fatto il controllo del tampone al termine della quarantena a Dublino. Quando è atterrato a Roma avrebbe spiegato la sua situazione alle autorità sanitarie, ma queste, dopo averlo visitato, senza avere riscontrato né febbre né tosse, lo hanno fatto ripartire per Palermo. Facendogli prima indossare mascherina e guanti.

Arrivato a Palermo, è stato l'Asp a prendersi carico del giovane che è stato portato al Covid Hospital di Partinico. Nella notte è stato fatto il tampone, i cui esiti si consoceranno tra oggi e domani. All'alba di oggi il ragazzo, al momento senza sintomi, è stato accompagnato nella sua abitazione. Come apprende l'Adnkronos, sia il ragazzo che il padre, hanno fatto di tutto per fare conoscere alle autorità le condizioni di salute del giovane.