Cronavirus: Richetti, 'oggi emendamenti a dl per dipendenti, autonomi e aziende'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Gualtieri chiede di pensare ai contenuti. Sono settimane che hanno tra le mani le proposte di Azione. Se il Cura Italia non verrà modificato, saranno introdotte insopportabili disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti da una parte e autonomi e partite IVA: servono correttivi". Lo dichiara in una nota il Senatore di Azione Matteo Richetti.

"Come ha fatto la Germania oggi - prosegue - Governo e Parlamento devono mettere a disposizione tutte le risorse necessarie. Basta sparare cifre a caso, si parta dai bisogni e si garantiscano le risorse. Con questi limiti a credito d’imposta e garanzie di accesso a linee di finanziamenti le imprese soffocheranno. Intanto noi continueremo a fare la nostra parte e oggi - conclude Richetti - presenteremo emendamenti fondamentali e mirati per migliorare un decreto che ha senza dubbio alcune cose positive come l’investimento sul Servizio Sanitario Nazionale, ma molte altre da correggere come la liquidità alle imprese più grandi escluse da accesso al credito e moratoria mutui, il sostegno economico ai dipendenti che è troppo farraginoso, oltre al ad innalzare l'indennizzo per lavoratori autonomi e a partita IVA ai livelli della cassa integrazione per i dipendenti”.