Coronavirus: Cuperlo, 'Ue viva o agonizzante? Sostegno a Conte per vincere battaglia' (2)

(Adnkronos) - "Il nostro governo -aggiunge Cuperlo- sta facendo un mezzo miracolo: sospensione delle rate dei mutui delle famiglie e dei prestiti alle imprese; cassa integrazione estesa a una platea di lavoratrici e lavoratori mai così larga; intervento (ancora parziale) sul lavoro autonomo; sostegno alle imprese che non vogliono chiudere o licenziare ma pagano una flessione verticale di ordinativi e fatturato.

"Ma una cosa è lampante più del sole: che le risorse interne del singolo paese non bastano. Senza l’Europa la tragedia (in questo caso economica e sociale) non la impedisci. Sostenere il premier Conte e il governo italiano, il nostro governo, adesso è la premessa perché questa battaglia la si possa affrontare e vincere. Il resto, tutto il resto, somiglia terribilmente alla parabola del dito e della luna. Oggi è tempo di tornare sulla luna".