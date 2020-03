Coronavirus: Craxi (Fi), 'Ue verso sfascio, serve vero dialogo governo opposizione'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - “Si continua a dire che in Europa siamo sulla stessa barca. Continuo a dire, e i fatti lo dimostrano, che non è così. Siamo sullo stesso mare ma su barche, purtroppo, assai diverse con alcune che rischiano di affondare. Prendiamone atto e archiviamo il velo di ipocrisia che ammantava certe retoriche, nazionali e europee, che equivocano sogno e realtà. È la fine di ogni illusione ma serve reagire. C’è in quest’Europa che ha deviato dal suo progetto originario una mancanza di solidarietà di cui da tempo si avvertivano i sintomi ma che ora, in questo momento drammatico e con questo rigurgito di vincoli, egoismi e ottusità, rischia di archiviare definitivamente il progetto comunitario. Il fronte del rigore, tra opportunismi e viltà, si assume la responsabilità dello sfascio". Lo afferma Stefania Craxi, di Forza Italia, vicepresidente della commissione Esteri del Senato.

"Ma non si illudano: questa miopia -aggiunge- porterà loro un conto amaro. Ha ragione Tajani. Si rinvia di quindici giorni ma quanti morti avremo in questo lasso temporale? Quante aziende andranno gambe in aria. È evidente che affinché le misure di contenimento abbiano un buon effetto è necessaria la massima tempestività. 'Subito' è la parola chiave. Invece, in questo momento drammatico, il ministro olandese vagheggia addirittura di una procedura di infrazione per la Spagna".

"All’Italia, per affrontare una simile situazione, serve con tutta evidenza un vero dialogo tra maggioranza e opposizioni. Senza ammucchiate, nella chiara distinzione di ruoli e compiti, ma con l’obiettivo di difendere i nostri interessi. Spero -conclude Craxi- che l’incontro Conte-opposizione previsto per la prossima settimana porti a qualcosa di fattivo. Per ora, parlare con il presidente del Consiglio, è stato come abbaiare alla luna”.