Coronavirus: Romano (Pd), 'Salvini gangster, incita alla rivolta'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - “La differenza tra un gangster e uno statista è nelle parole che usa per rassicurare la propria nazione nel momento piú difficile”. Lo scrive su twitter il deputato del Pd, Andrea Romano, commentando le parole di Matteo Salvini sul quotidiano Libero, in cui minaccia la rivolta se il governo non tirerà fuori i soldi.