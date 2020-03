Coronavirus: Palermo, registrati primi operatori per accesso mercato ortofrutticolo

Il videomessaggio

In questi giorni di emergenza per l'epidemia di Coronavirus, il personale delle Scotte non fa mancare il proprio apporto alla cittadinanza recandosi al policlinico e garantendo il proprio lavoro. Medici, infermieri, professionisti in queste ore hanno lanciato la campagna #IoInOspedale e #TuACasa, a cui aderisce anche il personale di Farmacia oncologica, che lancia un videomessaggio alla città. ...