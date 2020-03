Coronavirus: Meloni, 'aiutare imprese o sarà decreto Arrenditi Italia'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Gli imprenditori che continuano a pagare gli stipendi ai loro dipendenti vanno sostenuti e aiutati nella ripresa. Altrimenti saremo al decreto 'Arrenditi Italia'...". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia in un'intervista a 'Leggo'. "Bisogna dire basta ai vincoli di ogni tipo. L'economia -spiega la leader di Fdi- si riprenderà solo se potrà dribblare la matassa burocratica che opprime le imprese. Niente obbligo di fatturazione elettronica, niente obbligo di registratore di cassa, niente studi di settore, togliere il tetto all'uso del contante. Tutte cose che si possono fare subito, senza grande impegno economico da parte dello Stato. Ad esempio, potrebbero tornare i voucher, almeno per il 2020, ci sono comparti economici che ne hanno un disperato bisogno. L'agricoltura ad esempio: gli stagionali non ci sono più, chi raccoglierà i prodotti per la filiera alimentare?"

"Bisogna sospendere ogni pagamento per chi ha avuto una significativa contrazione del fatturato e poi procedere a una dilazione e forte riduzione delle tasse. Insomma, bisogna liberare gli imprenditori -conclude Meloni- e dare loro una fiducia totale. Solo così usciremo dal tunnel della paura".