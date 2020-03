Coronavirus: Palermo, la 'Via dei Librai' va sul web (2)

(Adnkronos) - "#restoacasa si sta dimostrando una grande opportunità per tutti, piccoli e adulti, per riprendere libri dagli scaffali, per ritrovare il tempo più ampio per la lettura, e, nell'epoca della comunicazione social, condividerla in varie forme: le letture ad alta voce, i suggerimenti di titoli, le disponibilità di testi online, e non solo per il “libro” - concludono gli organizzatori -Nell’attesa di ritrovarci al Cassaro proporremo sul web, sul nostro sito e sui nostri social, insieme a chi aveva già formulato la propria adesione al programma, i testi che costituiscono il percorso de “La Via dei Librai 2020 #lacittainternazionale”, che quest'anno, dunque, si articolerà in due momenti. Il primo sarà appunto grazie alla rete e alle opportunità di internet. Il secondo su strada, in forma comunitaria, non appena questo sarà di nuovo possibile".

"Proponiamo – a booklovers e non – di ascoltare/guardare e condividere la lettura di qualche pagina, le interviste agli autori, di visualizzare le copertine dei libri e molte altre idee sul tema. Per arrivare preparati alla quinta edizione de La Via dei Librai, che – ne abbiamo la certezza della vera speranza – sarà una grande festa per Palermo liberata, cominciamo a percorrerla già adesso. Insieme, con un libro tra le mani". Maurizio Zacco, del Consiglio Direttivo dell’Associazione Cassaro Alto spiega: “La comunità dei commercianti che supporta con entusiasmo questa manifestazione, come detto non rinuncia ad essere vicina ai cittadini. Come esercenti ci stiamo organizzando per raggiungere, anche con l’ausilio delle tecnologie digitali e la consegna a domicilio i nostri clienti ed amici che non vediamo l’ora di rivedere sul Cassaro”.