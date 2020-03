Coronavirus: Salvini, 'da Draghi piglio giusto e parole sacrosante'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Mario Draghi "ha fatto due passaggi sacrosanti che firmo parola per parola in un'intervista al 'Financial times': in primo luogo bisogna evitare che le persone perdano il lavoro e ha ribadito che bisogna spendere anche facendo debito tutto il denaro necessario subito, non a pezzettini. Tra le politiche dei passetti indecisi dell'attuale governo e il piglio di Draghi che dice tutto, subito, se serve anche a debito ridiscutendo le regole, bene. Grazie professor Draghi, non siamo più soli in questa battaglia". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.