Coronavirus: Conte, 'grazie a infermiera Michela e grazie a intero Ssn'**

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Ieri nell'Aula della Camera ho letto la lettera dell'infermiera Michela, di Senigallia. L'ho fatto simbolicamente, ho ringraziato lei per ringraziare tutto il personale sanitario. Mi ha chiesto di non dimenticare l'impegno di chi è in prima linea quando tutto questo sarà passato, ho preso l'impegno a non dimenticarlo e sono certo che tutti voi lo farete, affinché il ricordo non si perda". Così il premier Giuseppe Conte, nell'Aula del Senato dove è in corso la sua informativa sul Covid-19.