Coronavirus: Lupi, 'democrazia e Parlamento sono essenziali'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Sono contento di vederla qui, è nelle emergenze che si vede ciò che è essenziale e mai come in questo momento sappiamo che la democrazia e il Parlamento sono essenziali. Ci voleva qui in questo Parlamento l'appello a lavorare insieme". Lo ha affermato Maurizio Lupi, di 'Noi per l'Italia', intervenendo alla Camera dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Maurizio Lupi.