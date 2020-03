Coronavirus: Iwobi (Lega), 'Di Maio chiarisca su inquietante esperimento cinese'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Presenteremo un'interrogazione urgente al ministro Di Maio perché faccia immediatamente luce con le autorità cinesi, circa i contenuti della trasmissione della Tgr Leonardo del 16 novembre 2015. Nella puntata in causa, si riportava la notizia, secondo la quale, un gruppo di ricercatori cinesi aveva creato in laboratorio un super virus polmonare dai pipistrelli e topi. Il servizio riportava anche la forte contrarietà della comunità scientifica, mettendo in guardia dall'uso improprio di una minaccia così pericolosa per l'uomo". Lo afferma il senatore della Lega Tony Iwobi, vicepresidente della commissione Esteri del Senato.

"Di Maio -aggiunge- chiarisca con la massima celerità gli inquietanti contorni di una vicenda che merita la massima attenzione possibile".