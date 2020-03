Coronavirus: Conte, 'storia dirà se siamo all'altezza'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "La storia – domani - ci giudicherà" e "ci dirà se siamo stati all'altezza. Verrà il tempo dei bilanci, delle valutazioni su quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto, tutti avranno la possibilità di sindacare - frigido pacatoque animo - il lavoro svolto e trarne le conseguenze. D’altra parte, in questi giorni molti hanno riletto ed evocato, anche pubblicamente, le pagine sulla peste scritte da Manzoni nei 'Promessi sposi': proprio in quest’opera viene ricordato un antico proverbio, ancora oggi fortemente in auge, per cui 'del senno del poi son piene le fosse'”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, citando Alessandro Manzoni nel corso dell’informativa alla Camera sull’emergenza Covid-19.

"Ci sarà un tempo per tutto. Ma, oggi, è il tempo dell’azione, il tempo della responsabilità, dalla quale nessuno può fuggire", ha detto il premier.