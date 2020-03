Coronavirus: Conte, 'grazie a sforzi straordinari medici e infermieri'

Putin rimanda il voto costituzionale, perchè avanza coronavirus

Milano, 25 mar. (askanews) - Una dichiarazione attesa a lungo da tutti i russi. E alla fine Vladimir Putin è apparso, a schermi unificati, per annunciare quanto era considerato inatteso solo una settima fa: a causa del coronavirus il voto del 22 aprile per le modifiche costituzionali (a suo favore), sarà rimandato a data da destinarsi. "La priorità assoluta per noi è la salute, la vita e la ...