Coronavirus: no accordo capigruppo Senato, domani voto in aula su calendario

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - La conferenza dei capigruppo del Senato si è conclusa con l’indisponibilità della Lega a rivedere la sua posizione sul calendario. Quindi domani l'Aula di palazzo Madama si riunirà per la votazione. I senatori saranno distribuiti in Aula, anche nella parte delle tribune riservate al pubblico, per mantenere le distanze di legge. Si apprende da fonti parlamentari.