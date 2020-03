Coronavirus: D'Incà, 'gruppo di studio per valutare morti con o per Covid-19'**

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Il dato reale delle persone decedute per Covid-19 e non con Covid-19 potrà essere rilevato solo ex post tramite un'attenta analisi delle cartelle cliniche di ciascun soggetto. Per questo motivo è stato creato un gruppo di lavoro dedicato allo studio delle cause di morte dei pazienti deceduti che risultavano positivi all'infezione da Sars Cov-2. L'analisi si basa sui dati contenuti nelle cartelle cliniche e nelle schede di morte recanti le cause di decesso di questi pazienti". Lo ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, rispondendo alla Camera al Question time ad un'interrogazione presentata dalla Lega sulla situazione della provincia di Bergamo.