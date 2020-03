Coronavirus: Federchimica, 'sciopero inaccettabile'

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - "In un momento così drammatico proclamare uno sciopero è inaccettabile. Lo è in particolare per il settore chimico, un settore fortemente strategico per affrontare l’emergenza e per il quale sicurezza e salute sono sempre stati valori prioritari". E' quanto ritiene Paolo Lamberti, Presidente di Federchimica, , che esprime l'incredulità di tutta l’Industria chimica allo sciopero indetto per la giornata di oggi.

“Un 'iniziativa – commenta Lamberti – anomala per un sistema di relazioni industriali storicamente costruttivo. La nostra comune storia testimonia concretamente l’attitudine, la volontà e la capacità di sostenere e rafforzare un modello che, da sempre, ha messo in primo piano la salute e la sicurezza dei lavoratori". Le imprese chimiche, sostiene, "per migliorare le condizioni operative dei lavoratori, hanno continuamente incrementato negli anni l'investimento in prevenzione e formazione che attualmente rappresenta il 2,5% del fatturato, pari a oltre 140 milioni di euro".

Lamberti fa notare anche di aver già sottoscritto due intese con i sindacati per garantire la sicurezza. "In questa fase molto critica, mettendo ovviamente in atto tutte le possibili misure preventive e quindi in condizioni di massima sicurezza, dobbiamo garantire le nostre produzioni sia per rispondere alle esigenze dell'emergenza sia per tutelare il futuro delle imprese e quindi dei lavoratori", conclude.