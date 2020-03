Coronavirus: Fontana, 'lavori alla Fiera continuano'

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - Attilio Fontana non sa quando l'ospedale della Fiera sarà pronto ma i lavori "stanno andando avanti, continuano con la massima determinazione, sarà questione di un giorno più un giorno meno", dice il governatore della Lombardia al punto stampa. Guido Bertolaso "l'ho sentito solo ieri, tendo a non disturbarlo, ieri aveva febbre e i classici disturbi della malattia, la voce mi sembrava squillante e tranquilla, come stia rispetto a ieri non lo so. Aveva la febbre ed è positivo al coronavirus", si limita a dire.