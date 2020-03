Coronavirus: Romeo, 'sì a confronto con maggioranza ma sostanza e non forma'**

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "La Lega è sempre disponibile a un confronto serio per stilare insieme alla maggioranza priorità e provvedimenti da esaminare. Poniamo solo una condizione: che sia concreto, di sostanza e non solo di forma come purtroppo è accaduto finora non per nostra volontà". Lo sottolinea il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo.