Coronavirus: sindaco Villafrati, 'Istituzioni vicine, stop caccia all'untore' (2)

(Adnkronos) - "Ad oggi in paese non ci sono persone positive al Covid-19, fuori dai casi registrati nella struttura per anziani". Segno per il primo cittadino che il "virus al 90 per cento è arrivato da fuori". Anche se Agnello ci tiene a "fare chiarezza". Negli ultimi giorni è circolata la notizia che a innescare il contagio sia stata la visita di una parente, proveniente dal Nord Italia, a un ospite della struttura . "Una versione mai fornita da me - spiega il sindaco -, molte testate giornalistiche hanno fatto riferimento a un audio diffuso su WhatsApp da una persona di cui non si conosce il nome". Quello che è importante adesso per il sindaco è "smetterla con questa caccia alle streghe e con la ricerca dell’untore. E' il tempo di restare uniti perché ne usciremo più forti di prima. Paradossalmente le maggiori restrizioni a cui siamo chiamati ci consentiranno di evitare un’ulteriore diffusione del contagio e di superare più rapidamente emergenza".