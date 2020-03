Coronavirus: pressing per tamponi in Lombardia, 'cittadini a casa angosciati'

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Aumenta il pressing dal Pd e dal territorio sulla Regione Lombardia per fare più tamponi tra i residenti, sulla falsariga di quello che stanno iniziando a fare altre regioni come Veneto ed Emilia Romagna. "Sull'uso del tampone in regione Lombardia ci vuole chiarezza. Oggi se ne fanno troppo pochi. Un sacco di gente è a casa con sintomi e nessuno le offre questa possibilità. E i medici e gli infermieri non sempre sono monitorati. Si deve assolutamente cambiare velocemente", scrive l'europarlamentare Pd, Pierfrancesco Majorino, milanese, che su Facebook rincara la dose: "Quando si pensa di essere più puntuali e pronti a fare il tampone a chi ha sintomi e sta chiuso in casa assolutamente angosciato?".

Pietro Bussolati, consigliere regionale Pd in Lombardia, arriva a chiedersi perché il tampone si faccia al consulente per l'ospedale in Fiera, Guido Bertolaso - oggi risultato positivo al test - e non ai medici in prima linea. "Augurando una pronta guarigione a Bertolaso, mi chiedo perché sui tamponi in Lombardia continui questa disparità di trattamento: da una parte i vertici di Regione e gli amici degli amici, dall’altra i normali cittadini e soprattutto i medici e gli infermieri".

Il problema, sollevato da molteplici segnalazioni, sono i tanti cittadini che si ammalano ma restano a casa, spesso persone anziane, preoccupate per chi vive con loro, mal seguite da medici di base, in alcuni casi influenzati come i loro pazienti. A dare uno spaccato della situazione è Laura Castelletti, vicesindaco di Brescia, una delle città più colpite dal coronavirus, con quasi 6mila contagi 'ufficiali'. "Siamo giustamente molto concentrati sulla sanità ospedaliera, ma tante persone oggi sono ammalate in casa, devono sapere cosa hanno e come sopravvivere, e se non vanno in ospedale devono essere seguite. Noi siamo in queste condizioni da settimane. I bresciani ci chiedono: perché non ci fanno tamponi? Perché in altre regioni le fanno? Hanno paura di crepare a casa".