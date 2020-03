Coronavirus: Bettini, 'bene Conte, si conferma leader democratico'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Il Governo italiano finora è stato all’altezza e ha avuto coraggio. Ogni critica va ascoltata. Ogni errore segnalato. Tuttavia va tenuto conto delle condizioni in cui si è operato, delle pressioni in atto, delle responsabilità ciclopiche che si sono dovute assumere. Conte ne esce molto bene. Si conferma in me l’idea di un leader civile, di sostanza, democratico, sinceramente dedito al suo incarico, franco e leale". Lo scrive Goffredo Bettini su HuffPost.

"Il mio giudizio conta poco. Conta il 70% degli Italiani che gli hanno espresso il loro apprezzamento in tutti i sondaggi. Anche nel suo complesso il Governo ha retto. In particolare -sottolinea Bettini- Gualtieri è intervenuto in modo rassicurante e fermo. Si è dato l’obiettivo di intervenire per gradi seguendo la dinamica della crisi economica e sanitaria. Speranza si è comportato in modo esemplare, lavorando strenuamente e efficacemente, fuori dai riflettori".