Anche in Gb lockdown per coronavirus, Johnson: "lo batteremo"

Londra, 24 mar. (askanews) - afp 23/03 delle 21.02 Londra, 24 mar. (askanews) - Lockdown per combattere la diffusione del coronavirus: il primo ministro britannico Boris Johnson afferma che la polizia avrà il potere di far rispettare le regole e avverte che "molte vite andranno tristemente perse", ma afferma: "batteremo il coronavirus". Ups da 23/03 delle 21.02 dal minuto 00.20 "We will ...