Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Videoconferenza su Zoom, piattaforma ad hoc per le conference call, convocata dal capo politico del M5S Vito Crimi sul Mes, uno dei temi che sta creando non poche fibrillazioni nel governo alle prese con l'emergenza Covid-19. La videoconferenza, convocata alle 21.30 di questa sera con stretto preavviso e alla quale prenderanno parte, oltre a Crimi, anche la viceministra al Mef Laura Castelli e il sottosegretario Alessio Villarosa, non è aperta a tutti, "per brevità dei tempi deve essere ristretta" - si legge nella mail con la convocazione- ma è estesa ai capicommissione, i presidenti e i vicepresidenti delle commissione Finanze, Bilancio, Politiche Ue ed Esteri, oltreché il direttivo".