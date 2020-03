Enel: S&P, risultati in linea con aspettative, no impatto Covid su guidance

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "I risultati 2019 di Enel sono in linea con le aspettative. La crescita dell'ebitda ha più che compensato l'aumento previsto dell'indebitamento netto legato ad un'accelerazione delle spese in conto capitale e da un aumento dei dividi". Questo il giudizio di S&P in un report pubblicato oggi. Enel, sottolinea l'agenzia di rating internazionale, "ha anche confermato i suoi obiettivi per il 2020 e gli obiettivi del piano strategico 2020-2022, considerando un impatto minimo legato all'emergenza Covid-19 in questa fase". L'ampia liquidità di Enel "permetterà al gruppo di gestire comodamente le scadenze del debito nei prossimi 2 anni".