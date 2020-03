Coronavirus: Gallera, 'raggiunti 1.350 posti in terapia intensiva' (2)

Coronavirus, in Lombardia leggero calo: meno contagi e ricoveri

Milano, 23 mar. (askanews) - Sono arrivati a quota 28.761 i positivi al Coronavirus in Lombardia, 1.555 in più rispetto a ieri, ma per la prima volta dall'inizio dell'emergenza i ricoverati sono calati: 9.266 contro i 9.439 di ieri (-173). Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la videoconferenza giornaliera per fare il punto sull'emergenza Covid-19. ...