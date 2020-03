Coronavirus: Gallera, '28.761 positivi (+1555), incremento in calo'

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - In Lombardia i contagiati dal coronavirus sono 28.761 stati, con un +1.555 di positivi. Ieri l'incremento era di 1.691 e il giorno prima 3.200, con un incremento in discesa. Sono i dati forniti dalla Regione Lombardia. "Questa è la giornata che vede maturare i grandi sforzi che abbiamo iniziato a fare", spiega l'assessore regionale, Giulio Gallera.

"Aspettiamo però i prossimi due giorni, anche se su tre giorni il dato è costantemente in diminuzione e questo è un elemento significativo". Altro elemento positivo, osserva Gallera, arriva dalle "voci dei territori", che evidenzia una "riduzione in alcuni casi lieve degli accessi al pronto soccorso. E' minima, perché ne gli ospedali in trincea non c'è una riduzione così evidente ma si sta notando che c'è una leggera riduzione". Il monito di Gallera, però, è che non si "vanifichi" lo sforzo fatto finora, "è il momento in cui dobbiamo intensificarlo", afferma.