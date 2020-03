Coronavirus: Sibilia, 'Senato chiuso bufala, bersaglio è governo'**

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Sto notando, e mi spiace, un atteggiamento politico che spesso, dal consigliere comunale al presidente di Regione, hanno come bersaglio il governo, che ha sempre affrontato la situazione con ragionevolezza e rispettando le prerogative di governatori e sindaci. Le ultime dichiarazioni della Lega sul Mes, le fake news di Salvini sul Senato chiuso... ecco, prova provata di un allarmismo continuo. E toni che offendono il grande lavoro che fanno tutti, forze dell'ordine, Protezione Civile, governo". A denunciarlo è Carlo Sibilia, sottosegretario all'Interno.

"Quello che noto - dice all'Adnkronos - e che molte volte il primo bersaglio è sempre il governo, non voglio ascriverla a una parte politica o un'altra, però è in antitesi allo spirito di solidarietà richiesto in questo momento drammaticamente difficile per il Paese. Sentire in tv un senatore della Repubblica dire che il Senato è chiuso è inaccettabile, chi ricopre certi ruoli e determinate responsabilità non può diffondere bufale e fake news. E' un atteggiamento subdolo e strisciante, mentre è necessario far quadrato attorno a decisioni prese per il bene dell'Italia e per il futuro del paese".