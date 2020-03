Coronavirus: Guerini, 'già 7500 domande per arruolamento sanitari militari'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo lanciato il bando per l’assunzione temporanea per un anno di medici e infermieri militari e in pochi giorni abbiamo già avuto 7500 domande. Lavoreremo per inserire questo nuovo personale tra 15 giorni, svolgeremo le procedure di selezione e immissione del personale nel minor tempo possibile, credo sia la testimonianza di una grande volontà di mettersi in gioco per il Paese in questo momento, di grande generosità e disponibilità da parte del personale medico italiano". Lo dice a Sky TG24 il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

“Abbiamo già – ha spiegato il ministro - tanti medici e infermieri che stanno operando, già impegnati in varie parti del Paese, in particolare nel nord, con 140 tra medici e infermieri già impiegati, altri si stanno impiegando proprio in queste ore, in relazione all’evoluzione della domanda di servizi sanitari in ausilio agli operatori medici sanitari che già lavorano nella nostra rete ospedaliera".

"A questi contingenti si affiancheranno i numeri che abbiamo previsto, circa 300 persone tra medici e infermieri a disposizione per un anno. Vediamo se sarà necessario anche allargare un po’ questi numeri".