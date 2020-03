Coronavirus: Renzi, 'ragionare sul dopo o arriveremo spiazzati'**

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Dobbiamo ragionare sul dopo. In tutto il mondo lo stanno facendo e dobbiamo farlo anche no. iAltrimenti arriveremo spiazzati". Lo dice Matteo Renzi in diretta Fb.

"Dobbiamo reagire con un impegno grande sulla sanità oggi e organizzarci per la ripresa economica domani". Ed ecco perchè, aggiunge, "liquidità, rinviare la scadenza dei mutui e delle tasse e infine, ragionare su un grande piano infrastrutturale per il dopo".